Вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.

Об этом сообщает ArmyRecognition.

Соглашение заключало US 21, ведущий поставщик интегрированных продуктов, услуг и логистики Министерству обороны США, агентствам национальной безопасности, федеральным гражданским агентствам.

В заказ вошли транспортніе средства для транспортировки личного состава, бортовые груззовики и топливные цистерны.

Сама армия США не планирует использовать КрАЗы, однако будет предоставлять им военным союзникам по блоку или для миротворческих нужд формирований, входящих в миротворческие силы ООН.

Ранее НикВести сообщали, что украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.