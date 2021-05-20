Вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.
Об этом сообщает ArmyRecognition.
Соглашение заключало US 21, ведущий поставщик интегрированных продуктов, услуг и логистики Министерству обороны США, агентствам национальной безопасности, федеральным гражданским агентствам.
В заказ вошли транспортніе средства для транспортировки личного состава, бортовые груззовики и топливные цистерны.
Сама армия США не планирует использовать КрАЗы, однако будет предоставлять им военным союзникам по блоку или для миротворческих нужд формирований, входящих в миротворческие силы ООН.
Ранее НикВести сообщали, что украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.
Вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.
Об этом сообщает ArmyRecognition.
Соглашение заключало US 21, ведущий поставщик интегрированных продуктов, услуг и логистики Министерству обороны США, агентствам национальной безопасности, федеральным гражданским агентствам.
В заказ вошли транспортніе средства для транспортировки личного состава, бортовые груззовики и топливные цистерны.
Сама армия США не планирует использовать КрАЗы, однако будет предоставлять им военным союзникам по блоку или для миротворческих нужд формирований, входящих в миротворческие силы ООН.
Ранее НикВести сообщали, что украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.