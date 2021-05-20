Ремонт разрушающегося здания Николаевского государственного высшего музыкального училища по улице Севастопольская, 2 не может начаться, поскольку областная власть не может найти утерянные документы по проектированию.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров в комментарии НикВести.

При этом он сказал, что удалось найти документы по строительству нового корпуса училища.

— Мы подняли полностью все архивы УКСа. Нашли утерянные документы проекта, который предполагает строительство второго корпуса. Мы определили, что там нужно сделать для того, чтобы его отдать на перерасчет, на экспертизу. Сейчас ищем полностью утерянные документы от проектирования, которые были еще в 2007, 2009 и 2013 годах на реставрацию старого корпуса. Как только соберем весь пакет документов, то сможем реально говорить о том, что делаем соответствующие профессиональные действия, что можем претендовать на один из четырех источников государственного финансирования, - сказал Юрий Гранатуров.

Ранее советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться.

По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.