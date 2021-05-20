Верховная рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Решение приняли на заседании парламента сегодня, 20 мая.

Комитет парламента по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко. «За» проголосовали 262 нардепа.

Сразу после голосования новый представитель Минздрава принес присягу члена Кабинета министров.

Фракция «Слуга народа» отдала 224 голоса, группа «За майбутнє» — 15, «ОПЗЖ» — 10, группа «Довіра» — 12. Также 5 голосов Ляшко получил от внефракционных. «Европейская солидарность», «Голос», «Батьківщина» не поддержали назначение.

По словам самого Виктора Ляшко, в должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Главным приоритетом для себя он назвал преодоление коронавируса. Также важными для Ляшко являются вопросы страховой медицины и улучшения протокола реагирования на вспышку COVID-19.

Напомним, в мае 2020 года тогда еще главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей.