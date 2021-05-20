Депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар убеждена, что эффективную вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств.

Ее заявление опубликовано на сайте политсилы.

Виктория Сюмар напомнила, что на одном из последних согласительных советов лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко привел данные официального портала Совета национальной безопасности и обороны о том, кого прививают вакциной Pfizer.

— Там был один человек в категории 80+ и десять тысяч людей в категории «другие». Мы тогда спросили, кто такие «другие», которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer, — рассказала нардеп.

По ее словам, в «ЕС» получили многочисленные свидетельства о том, что массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО и МИД.

— То есть, вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит очень просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает автомобиль, где происходит вакцинация, — заявила Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что в то время, как миллионы украинцев просто боятся выйти из дома, чиновников вакцинируют второй дозой Pfizer, чтобы они получили паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовали в Европейский Союз.

Виктория Сюмар обратилась к новому министру здравоохранения Виктору Ляшко и заявила, что пора честно сказать украинцам, как происходит вакцинация.

— Владимир Зеленский в своей последней пресс-конференции сказал, что со Шмыгалем они являются чемпионами по борьбе с коронавирусом. Учитывая эти последние факты, я думаю, вы чемпионы по цинизму и лжи, — отметила депутат.

Ранее Виктория Сюмар отреагировала на заявление Владимира Зеленского о том, что «отдельные украинские политики» начали кампанию дезинформации в отношении Covishield и не подбирают слова, когда характеризуют качество препарата.