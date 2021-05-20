Евросоюз подписал третий контракт с концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Документ предусматривает размещение производства препарата в ЕС.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, передает РБК-Украина.

«Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer. В период с конца 2021 по 2023 год резервируется дополнительные 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС», — отмечается в заявлении комиссии.

Отмечается, что контракт позволит приобрести 900 млн доз текущей вакцины и дает возможность получить дополнительно 900 млн доз препарата, адаптированного к новым вариантам коронавируса.

Документ предусматривает размещение производства вакцины Pfizer в Евросоюзе, а также поставку компонентов к ней из стран ЕС. В контракте также оговаривается, что с начала 2022 года корпорация гарантирует поставку препарата.

Ранее сообщалось, что депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар убеждена, что эффективную вакцину Pfizer получают только члены правительства и чиновники министерств.