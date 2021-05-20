Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности в стране завершится лишь тогда, когда все будут платить налоги, будет завершена диджитализация и децентрализация.

Об этом он рассказал в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции, передают НикВести.

— Эпоха бедности. Это самое сложное, - признал Владимир Зеленский.

Он пояснил, что если предыдущие вопросы зависят от его воли, то в вопросе решения проблемы бедности в Украине не все зависит от него лично. Он заявил, что «давит на Кабмин» и что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

При этом прозвучало, что в Украине сейчас «завершается эпоха Медведчука».

Он напомнил, что избрал инструмент санкций СНБО как основной и перечислил последние решения Совета нацбезопасности, в т.ч. о ворах в законе, контрабандистах и олигархах.

Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий считает, что из-за непрофессиональности и безответственности властей украинская экономика будет терпеть едва ли не самые большие в мире убытки.