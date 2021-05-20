Депутаты поддержали назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Соответствующее решение Верховная Рада приняла сегодня, 20 мая, его поддержали 284 депутата.

Александр Кубраков отчитался о достижениях программы «Большое строительство» за время его председательства в «Укравтодоре».

— Моя задача — навести порядок и в других отраслях так же, как в дорожной, — заявил новый министр.

Он отметил, что ряд проблем накапливались в области длительное время из-за недостатка финансирования в течение 20-30 лет. Среди приоритетов новый министр назвал железнодорожный транспорт, в частности стабилизацию финансового состояния «Укрзализныци»: оптимизацию расходов, организация прозрачных и конкурентных закупок.

По доходной части предприятия он отметил, что с одной стороны есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов, с другой — «Укрзализныця», которая из-за этого останавливается.

— Уровень износа основной инфраструктуры достигает 90%, поэтому мы не можем не повышать тарифы на грузовые перевозки, — добавил Александр Кубраков.

Свое выступление новый глава Мининфраструктуры завершил авиасектором. В его планах — развитие существующих аэропортов, создание сети региональных аэропортов, кроме того, создание национального авиаперевозчика.

Напомним, 18 мая Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.