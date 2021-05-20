Народные депутаты, представляющие Николаевскую область, поддерживают законопроекты президента больше, чем парламентарии из других регионов.

Об этом свидетельствует анализ голосований за два года, проведенный гражданской сетью «Опора».

Уровень поддержки законодательных инициатив Владимира Зеленского среди николаевских мажоритарщиков составляет 95,6%, что является самым высоким показателем среди всех областей страны.

За два года каденции Владимир Зеленский зарегистрировал 133 законопроекта. Больше всего законопроекты Президента касались международных соглашений — 43%, правовой политики — 30% и экономической политики — 16%. Уровень прохождения законодательных инициатив шестого Президента Украины за два года составляет 60%. То есть по состоянию на май 2021 года больше половины законопроектов Владимира Зеленского приняты Верховной Радой. И почти 25% законопроектов ожидают рассмотрения или обрабатываются в комитетах.

Народные депутаты Николаевской области, избранные по мажоритарным округам, активно поддерживают законопроекты Президента. Всего за законопроекты гаранта состоялось 125 голосований. В 95,6% случаев мажоритарщики Николаевщины голосовали «за». В 2% случаев нардепы «не голосовали», 1,2% — «содержались», 1,1% — «отсутствовали», всего 0,1% составляет голосования «против». Для сравнения: мажоритарщики Николаевской области VIII созыва поддерживали инициативы Петра Порошенко на уровне 67,5%. Хотя пять из шести народных депутатов входили в состав президентской фракции «Блок Петра Порошенко».

Среди мажоритарщиков больше всего поддерживал законопроекты Президента Игорь Копытин, который голосовал «за» в 123 случаях. По 120 голосований «за» имеют Александр Гайду и Александр Пасечный. И по 118 голосований «за» у Игоря Негулевського, Артема Черноморова и Максим Дырдина. Кроме того, народные депутаты почти не пропускали голосования в Верховной Раде, касающиеся законодательных инициатив Президента: шесть раз отсутствовал Максим Дырдин и два раза Александр Гайду. Единожды Артем Черноморов не поддержал президентский проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления». 5 ноября 2020 года нардеп проголосовал «против».

Ранее сообщалось, что шесть народных депутатов Украины, выбранных по мажоритарным округам Николаевской области в среднем выполнили 17% своих обещаний, большую часть которых они дали во время предвыборной кампании.