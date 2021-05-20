Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник Петр Порошенко сделал много плохих поступков ради заработка, за которые должен ответить.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона во время своей пресс-конференции, передают НикВести.

Дмитрий Гордон вспомнил фразу Владимира Зеленского «Я — ваш приговор», адресованную Петру Порошенко во время дебатов перед выборами. Действующий президент убежден, что уже стал его приговором.

— Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло, — ответил Владимир Зеленский. — Так с него же, как с гуся вода, — сказал Дмитрий Гордон. — Смотрите, он много чего, я считаю, сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Много всего сделал. Все это добежит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхностно, что было сделано, для чего, для кого. Я просто понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу об этом говорить, о деталях, об их шаги, операции, про их бизнес, про реальные, специальные блокады, ради того, чтобы зарабатывать деньги в том или ином направлении. Про Крым. Смотри, много всего. Я считаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — это ничто. И это нельзя исправить, никогда, ничем — ни опытом, ни образованием — оно или есть, или его нет. Поэтому — я стал реальным приговором для него, когда я пошел в президенты, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности в стране завершится лишь тогда, когда все будут платить налоги, будет завершена диджитализация и децентрализация.