Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров считает своего руководителя Виталия Кима «очень интеллектуальным человеком», который хорошо разбирается в тонкостях пиара.

Об этом он заявил в комментарии НикВестям.

— Виталий Ким — очень интеллектуальный человек, очень образованный. Очень воспитанный, очень сдержанный. Часто меня удивляет, честно говоря… Я вижу, как он разбирается в некоторых тонких моментах Public Relations (связи с общественностью – прим.). У него это хорошо, тонко получается, — заявил Юрий Гранатуров.

Одно из важных преимуществ главы Николаевской ОГА, по мнению Юрия Гранатурова, это то, что Виталий Ким — николаевец.

— Он — николаевец и он у себя дома. Он очень хочет сделать одно, первое, второе, третье, четвертое. При этом у него нет помпезности. Он очень разумно определяет приоритеты. Да и команда очень неплохая, — поделился Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров не смог сравнить работу нынешнего главы ОГА с деятельностью бывшего губернатора Алексея Савченко. Напомним, Юрий Гранатуров в период работы Алексея Савченко возглавлял аппарат Николаевской облгосадминистрации.

— Виталий Ким постоянно находится на рабочем месте, длительное время пока я там работаю. Так случилось, что Алексей Юрьевич долгое время, в силу своих объективных причин отсутствовал. И мы практически с ним пересекались раз 5 за эти несколько месяцев. Причем, я руководил государственной службой, то есть полностью учреждением облгосадминистрации. Мы по вопросам хозяйственным либо функционалу заместителей не пересекались. Поэтому, я не знаю каким образом их сравнивать, — отметил Юрий Гранатуров.

Напомним, Юрий Гранатуров считает, что установка 72-метровой стелы с флагом и обустройство сквера вокруг нее — разумное решение для исторической части города.