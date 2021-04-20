Заместитель главы ОГА по вопросам культуры, экс-мэр Николаева и бывший глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров считает, что установка 72-метровой стелы с флагом и обустройство сквера вокруг нее — разумное решение для исторической части города.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По мнению Юрия Гранатурова, данный вопрос излишне политизируют, создавая проблему на ровном месте. Он отметил, что если сегодня в Николаеве ремонтируют небольшие скверы, то сквер «Юных героев» и подавно заслужил быть благоустроенным. Юрий Гранатуров заявил, что Витя Хоменко и Шура Кобер, в честь которых когда-то был назван сквер, — являются брендом Николаева.

— В сквере «Юных героев» планируется полное благоустройство. В этом участвуют, насколько я знаю, в равных долях и город, и область, и государство. В благоустройстве город участвует. В любом случае, они балансодержатели этого места. Давайте не политизировать и не создавать проблему на ровном месте. Мы говорим сейчас о том, что хотим, чтобы все было красиво, все было озеленено, все было благоустроено. Я не знаю, если мы благоустраиваем скверики малозначимые, то сквер «Юных героев» Вити Хоменко и Шуры Кобера, которые являются в принципе брендом нашего города, на которых воспитаны поколения, он все равно будет благоустроен и область выделила на это соответствующие средства. Что касается флагштока, как его называют, на самом деле это стела, очень красивая стела. Одно из самых высоких мест, которое будет видно отовсюду, его не будет закрывать ни одно высотное здание, с въездов из Одессы, Киева, Днепра и со всего города. На него (флаг, — прим.) деньги выделяет государство. И это разумное партнерство государства, органов местного самоуправления, областной государственной администрации, — сказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров

По словам замглавы ОГА, комплекс архитектурных сооружений в виде обсерватории и ДК «Строителей» и зеленых зон — скверов имени Тараса Шевченко и «Юных героев» — станут «великолепным оазисом для отдыха горожан».

— Слишком много шума из ничего. Будет прекрасный объект и он будет сделан. И все это в комплексе к примыкающему прекраснейшему скверу Шевченко создает огромную зеленую зону, великолепный оазис для отдыха горожан, в который будут входить: и исторический магнит в буквальном смысле этого слова — обсерватория, территория которой будет полностью обустроена, она и сегодня не такая плохая, и сквер Шевченко, и сквер «Юных героев», и скверная зона возле ДК «Строителей». Там и Спасский спуск, с которого город начинался, и яхт-клуб неподалеку. Это разумное хорошее начинание, которое при нормальном взаимопонимании уважаемейших депутатов городского совета, областного совета, руководителей города и области, руководителей государства может привести только к прекрасному решения большого красивого комплекса в исторической части города. Там не должно быть политической составляющей заговаривания этого вопроса, привязывания к каким-то дурацким... Не хлебом единым живет человек, нельзя же думать только об этом, — резюмировал он.

Напомним, что проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.

Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.

В свою очередь лидер фракции Слуга народа в Николаевском горсовете Татьна Домбровская считает, что для подобных дорогостоящих проектов сейчас не время.

Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия объяснил, почему многим николаевцам не нравится идея установки гигантского флага, в частности, среди них глава фракции «Слуги народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.