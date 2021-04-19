Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия объяснил, почему многим николаевцам не нравится идея установки гигантского флага, в частности, среди них глава фракции «Слуги народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.
В комментарии журналистам он объяснил, что всегда будет ситуация, когда в обществе одним не хватает культурной «пищи», а другим в буквальном смысле есть нечего, - сообщают НикВести. Одних представляет губернатор Николаевщины Виталий Ким, он везде говорит, что «за» установку флага, других — Татьяна Домбровская, которая считает что для подобных дорогостоящих проектов сейчас не время.
Поэтому он решил сам выделить порядка 3 миллионов гривен из центрального бюджета на установку шпиля и гигантского полотнища украинского флага. А за местные деньги будут выполнены работы по разработке проекта и благоустройству сквера.
— Учитывая, какие бурные дискуссии начались по поводу этого вопроса, я лично, слегка использую админресурс, выделю деньги на флаг из центрального бюджета, чтобы местные советы потратили деньги только на реконструкцию сквера, которая и так нужна. Сейчас по тендеру предварительно стоит сумма 3 миллиона, может будет меньше, в зависимости как отыграют тендер., — сообщил Давид Арахамия.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что общая стоимость проекта порядка 27 миллионов гривен. Если флаг будет стоить 3, выходит, реконструкция 24. Изначально общая стоимость была 14 миллионов гривен, но впоследствие она возрасла вдвое. Давид Арахамия добавил, что изготовление конструкций для флага власти намерены поручить николаевским предприятиям.
— Ябуду настаивать, чтобы все это изготавливалось николаевскими предприятиями, чтобы им хоть какую-то работу дать. Знаю, что на «Океане» могут сделать, возможно, на «Заре» что-то могут сделать, — добавил он.
Давиду Арахамии непонятна позиция своей коллеги по партии, лидера фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяны Домбровской.
— Плюрализм мнений, как говорится, но я не понимаю почему (она так сказала, — прим.). Просто она, наверное, не знала, что этот объект все города, все области делают. Кто в какой парадигме живет, такие у него и авторитеты. Если человек из культурного сообщества, то приоритет, к примеру, филармония. А кто-то говорит: «Какая филармония? Людям есть нечего, давайте делать что-то другое». Это всегда вопрос общественной дискуссии. Тем не менее флаг точно будет, мы нашли для него ресурс, — резюмировал Давид Арахамия.
Напомним, что проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.
Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.
Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.
Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.
Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия объяснил, почему многим николаевцам не нравится идея установки гигантского флага, в частности, среди них глава фракции «Слуги народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.
В комментарии журналистам он объяснил, что всегда будет ситуация, когда в обществе одним не хватает культурной «пищи», а другим в буквальном смысле есть нечего, - сообщают НикВести. Одних представляет губернатор Николаевщины Виталий Ким, он везде говорит, что «за» установку флага, других — Татьяна Домбровская, которая считает что для подобных дорогостоящих проектов сейчас не время.
Поэтому он решил сам выделить порядка 3 миллионов гривен из центрального бюджета на установку шпиля и гигантского полотнища украинского флага. А за местные деньги будут выполнены работы по разработке проекта и благоустройству сквера.
— Учитывая, какие бурные дискуссии начались по поводу этого вопроса, я лично, слегка использую админресурс, выделю деньги на флаг из центрального бюджета, чтобы местные советы потратили деньги только на реконструкцию сквера, которая и так нужна. Сейчас по тендеру предварительно стоит сумма 3 миллиона, может будет меньше, в зависимости как отыграют тендер., — сообщил Давид Арахамия.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что общая стоимость проекта порядка 27 миллионов гривен. Если флаг будет стоить 3, выходит, реконструкция 24. Изначально общая стоимость была 14 миллионов гривен, но впоследствие она возрасла вдвое. Давид Арахамия добавил, что изготовление конструкций для флага власти намерены поручить николаевским предприятиям.
— Ябуду настаивать, чтобы все это изготавливалось николаевскими предприятиями, чтобы им хоть какую-то работу дать. Знаю, что на «Океане» могут сделать, возможно, на «Заре» что-то могут сделать, — добавил он.
Давиду Арахамии непонятна позиция своей коллеги по партии, лидера фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяны Домбровской.
— Плюрализм мнений, как говорится, но я не понимаю почему (она так сказала, — прим.). Просто она, наверное, не знала, что этот объект все города, все области делают. Кто в какой парадигме живет, такие у него и авторитеты. Если человек из культурного сообщества, то приоритет, к примеру, филармония. А кто-то говорит: «Какая филармония? Людям есть нечего, давайте делать что-то другое». Это всегда вопрос общественной дискуссии. Тем не менее флаг точно будет, мы нашли для него ресурс, — резюмировал Давид Арахамия.
Напомним, что проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.
Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.
Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.
Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.