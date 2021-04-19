Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия объяснил, почему многим николаевцам не нравится идея установки гигантского флага, в частности, среди них глава фракции «Слуги народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

В комментарии журналистам он объяснил, что всегда будет ситуация, когда в обществе одним не хватает культурной «пищи», а другим в буквальном смысле есть нечего, - сообщают НикВести. Одних представляет губернатор Николаевщины Виталий Ким, он везде говорит, что «за» установку флага, других — Татьяна Домбровская, которая считает что для подобных дорогостоящих проектов сейчас не время.

Поэтому он решил сам выделить порядка 3 миллионов гривен из центрального бюджета на установку шпиля и гигантского полотнища украинского флага. А за местные деньги будут выполнены работы по разработке проекта и благоустройству сквера.

— Учитывая, какие бурные дискуссии начались по поводу этого вопроса, я лично, слегка использую админресурс, выделю деньги на флаг из центрального бюджета, чтобы местные советы потратили деньги только на реконструкцию сквера, которая и так нужна. Сейчас по тендеру предварительно стоит сумма 3 миллиона, может будет меньше, в зависимости как отыграют тендер., — сообщил Давид Арахамия.

Во время выборов Виталий Ким был частью Команды Татьяны Домбровской

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщал, что общая стоимость проекта порядка 27 миллионов гривен. Если флаг будет стоить 3, выходит, реконструкция 24. Изначально общая стоимость была 14 миллионов гривен, но впоследствие она возрасла вдвое. Давид Арахамия добавил, что изготовление конструкций для флага власти намерены поручить николаевским предприятиям.

— Ябуду настаивать, чтобы все это изготавливалось николаевскими предприятиями, чтобы им хоть какую-то работу дать. Знаю, что на «Океане» могут сделать, возможно, на «Заре» что-то могут сделать, — добавил он.

Давид Арахамия, руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины

Давиду Арахамии непонятна позиция своей коллеги по партии, лидера фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяны Домбровской.

— Плюрализм мнений, как говорится, но я не понимаю почему (она так сказала, — прим.). Просто она, наверное, не знала, что этот объект все города, все области делают. Кто в какой парадигме живет, такие у него и авторитеты. Если человек из культурного сообщества, то приоритет, к примеру, филармония. А кто-то говорит: «Какая филармония? Людям есть нечего, давайте делать что-то другое». Это всегда вопрос общественной дискуссии. Тем не менее флаг точно будет, мы нашли для него ресурс, — резюмировал Давид Арахамия.