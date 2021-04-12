Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос установки огромного флага нужно отложить.

Об этом она сказала в программе «Диалог» на телеканале «Март».

По ее мнению, в городе есть вопросы приоритетнее, на которые необходимы средства.

— У нас во фракции вообще-то есть демократия в этих вопросах. Но я лично считаю, что это очень хорошо для наших детей, для того, чтобы понимать, что мы живем в Украине, это все должно происходить, но, наверное, немного несвоевременно, не сейчас. Мы видим, что сегодня есть вопрос по питанию детей, средств не очень хватает, поэтому не сегодня точно. Но в целом это вопрос, к которому нужно вернуться позже, наверное, в другом году, — отметила Татьяна Домбровская.

Напомним, что проектом к 30-летию Независимости, который продвигал Виталий Ким по инициативе Офиса Президента, должна стать установка 72-метрового флага и реконструкция части сквера «Юных героев» в Николаеве.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.

Как известно, по последним данным стоимость реализации проекта по благоустройству сквера и установке там 70-метрового флага стоит 27 миллионов гривен.

Также сообщалось, что глава облгосадминистрации Виталий Ким заявил о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен.

Во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.