Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переписывается с обвиняемой по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь, но не вмешивается в работу правоохранительных органов и суда.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 мая, передают НикВести.

Он отметил, что не переписывался бы с Яной Дугарь, если б был бы уверен на 100 процентов, что она причастна к убийству Шеремета. Чтобы доказать свое заявление, президент подозвал к себе журналиста, и в телефоне показал переписку с Дугарь.

— Я не знаю, кто убил Шеремета. Если б знал, я бы сделал все, даже то, что в не закона, чтобы их арестовали, - сказал Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов об обвиняемых по делу Шеремета, Владимир Зеленский отметил:

— Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда. Но скажу откровенно: я знаю подробно, что происходит. Если их осудили незаконно, мне не все равно. Стопроцентных доказательств того, что они не виновны или виновны, еще нет, - ответил Владимир Зеленский.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Яне Дугарь, разрешив снять электронный браслет.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.