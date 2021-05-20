Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров заявил, что Дом офицеров флота не попал в программу «Большая реставрация» президента Украины Владимира Зелинского по вине городской власти Николаева, которая не подготовила необходимые документы.

В этом Юрий Гранатуров заявил во вторник, 18 мая, во время представления своей программы, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Как известно, в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.Однако ДОФ так и не был включён в перечень объектов для реконструкции в рамках президентской программы.

На это вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что это вопрос городской власти, поскольку здание ДОФа находится именно в их собственности. По его словам этот объект можно подать на финансирование из Государственного фонда регионального развития или в рамках «Большой реставрации» только после того как будет готова проектно-сметная документация для его ремонта

— Историю Дома офицеров флота я знаю с нуля, так как мы начинали его реконструкцию, так как получали его в городскую коммунальную собственность. На сегодня он находится в городской собственности, и при полном пакете документов и наличии проектно-сметной документации и государственных экспертиз город может подавать его на ГФРР либо на «Большую реставрацию». Это прерогатива исключительно городского исполнительного комитета и городского совета, — сказал Юрий Гранатуров.

Ранее сообщалось, что программа президента Украины «Большая реставрация» пока не включает в себя объекты культуры Николаевской области.

Напомним, в Николаевской облгосадминистрации рассматривают вариант размещения 5-звездочного отеля в здании Дома офицеров флота в Николаеве.