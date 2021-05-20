После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности. Игорь Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции ко второй годовщине его инаугурации, передает Экономическая правда.

Касательно Игоря Петрашко он заявил, что экс-министр останется в команде на другой должности, однако будет заниматься сугубо «очень важной реформой в Украине» — земельной реформой.

— На сегодняшний день у меня есть такая информация, что он останется в Офисе президента и будет отвечать за и координировать земельную реформу, и помогать господину Лещенко. Потому что мы уже видим, что всё проголосовали и надо запускать и онлайн платформу, и открытый геокадастр и много вещей. Там важен момент орошения — я считаю, что он профессионал в этом направлении и очень поможет, — пояснил президент.

По новому главе Минэкономики Алексею Любченко президент добавил, что его желание совпало с желанием премьера Дениса Шмыгаля, ведь Алексей Любченко показал отличные результаты в должности председателя Госналоговой и является опытным профессиональным человеком.

Владимир Зеленский прокомментировал и другой кадровый вопрос и заявил, что Криклий также останется в команде президента. «Скоро увидите его на новой должности», — сказал глава государства.

Его отставку президент обосновал тем, что изменения происходили очень медленно.

— Нам надо очень быстро строить Украину и это касается не только дорог, это касается катастрофы на «Укрзализныце», Администрации морских портов, государственного или государственно-частного авиаперевозчика — многие вещи, о которых я говорю, они не появились, — считает президент.

По новому главе Мининфраструктуры Владимир Зеленский сказал, что Александр Кубраков показал серьезный результат в инфраструктурных проектах, которые являются профильными для министерства.

Напомним, экс-министров инфраструктуры и экономики в пятницу, 14 мая, попросил уйти в отставку президент.