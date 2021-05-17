Министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко в пятницу, 14 мая, попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с президентом и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Отставка Игоря Петрашко не является полностью неожиданной — в «Слуге народа» его стали критиковать сразу после назначения и уже полгода советовали уволить. В Офисе президента не спешили прощаться с Игорем Петрашко, пока не найдут потенциальную замену.

Что касается Владислава Криклия, то его фамилия также периодически «выстреливала», когда депутаты делились своими претензиями к Кабмину. Но его редко называли среди главных кандидатов «на вылет».

Владислава Криклий перешел в Кабмин из Рады еще во времена премьера Алексея Гончарука. Он был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года.

Другие собеседники издания в президентской команде заявили, что против Криклия сыграли конфликты, которыми он обжился за период руководства МИУ.

«К уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Полгода назад среди нардепов говорили, что Кирилл Тимошенко присмотрел кандидата на замену Владиславу Криклию — главу Укравтодора Александра Кубракова. Его Кабмин и планирует предложить Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры. Пост Кубракова, по прогнозам источников, может занять координатор «Большого строительства» Юрий Голик.

Сообщалось, что Игорь Петрашко, министр экономики, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.