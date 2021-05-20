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В четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
«За» проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых. Против было 7 депутатов, воздержался 1 депутат, 15 депутатов решили не голосовать.
Обсуждения не было, городской голова Александр Сенкевич коротко спросил, нужно ли докладывать, либо все понимают суть вопроса.
Поименное голосование:
До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.
Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.
В четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
«За» проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых. Против было 7 депутатов, воздержался 1 депутат, 15 депутатов решили не голосовать.
Обсуждения не было, городской голова Александр Сенкевич коротко спросил, нужно ли докладывать, либо все понимают суть вопроса.
Поименное голосование:
До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.
Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.