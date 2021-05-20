В греческие территориальные воды к югу от острова Гавдос возле западного Крита без разрешения зашли турецкие рыбацкие лодки.

Об этом сообщает Ekathimerini в четверг, 20 мая.

Это первые турецкие суда, появившиеся в западной части Крита, отмечает издание, но более подробной информации о вторжении пока нет. Инцидентом занималась греческая береговая охрана, однако флот также привели в готовность.

Ситуация рассматривается как прямое нарушение греческих прав в исключительной экономической зоне, но это также опасно по двум причинам: во-первых, потому что речь идет о попытке поставить под сомнение суверенитет в районе, где Греция бесспорный суверенитет, поскольку этот район не входит в турецко-ливийское морского соглашение, которое Афины все равно отвергают. Также появление турецких рыболовецких судов в водах Гавдоса рассматривается как попытка поставить под сомнение право острова на территориальные воды.

Напомним, что оченью 2020 года Турция начала сейсмические работы в Средиземноморье - для этого использовали судно Oruc Reis, способное проводить исследования шельфа на глубине от 8 тысяч до 15 тысяч метров.

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