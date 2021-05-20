Отношение зарубежных государств к советским военным мемориалам может быть одним из критериев для их внесения в список недружественных стран.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщает Европейская правда.

— Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российской военно-мемориального наследия исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, — сказал Михаил Богданов.

Также накануне, 19 мая, заместитель секретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков заявил, что страны, которые высылают российских дипломатов, могут быть отнесены к недружественным.

Напомним, ранее президент Чехии Милан Земан раскритиковал Россию за включение Чехии в список недружественных стран. По словам главы государства, для РФ эта ошибка может «дорого обойтись».