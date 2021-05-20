Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд с иском против оппозиционного политика, которая сравнила его с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Le Figaro.

В иске глава турецкого государства потребовал компенсации в размере 250 тысяч лир от лидера оппозиционной партии Iyi Мерала Аксенера.

Мерал Аксенер, занимавшая пост министра внутренних дел и ушедшая в оппозицию Эрдогану, заявила во вторник парламентской группе своей партии, что Биньямин Нетаньяху, как и Реджеп Тайип Эрдоган, вызывает кризисы, чтобы остаться у власти.

— Биньямин Нетаньяху, который является своего рода израильской версией Реджепа Тайипа Эрдогана, без колебаний нацелился на мирных жителей и детей, чтобы саботировать своих политических соперников и, таким образом, сохранить свой пост, — заявила она.

Реджеп Эрдоган обиделся на ремарки и резко раскритиковал Мерал Аксенер, назвав ее «аморальной» за то, что она поставила ее «на один уровень с Нетаньяху».

— Я даже не встречался с Нетаньяху. (...) Он никогда не был нашим другом и никогда не будет, — добавил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побранил правительство Австрии, которое подняло израильский флаг в государственных учреждениях в знак поддержки Тель-Авива.