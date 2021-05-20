Управляющий делами исполкома Николаевского городского совета Андрей Волков заявил о намерении разработать процедуру взаимодействия со средствами массовой информации, чтобы не допускать на сессии горсовета людей, прикрывающихся удостоверениями журналистов, но по факту такими не являющихся.

Об этом он рассказал в комментарии Институту массовой информации после произошедшего сегодня, 20 мая, инцидента с недопуском журналистов на сессию Николаевского городского совета.

По словам Андрея Волкова, необходимость ограничений возникла после того, как в здание горсовета Николаева несколько раз приходили неизвестные, представившиеся журналистами издания «Таврия Ньюс», и устраивали там «балаган».

— Тогда мы решили, что когда приходят журналисты, начальник отдела, который занимается связями со СМИ, должен спускаться, смотреть, кто из них реальные журналисты, чтобы вести хоть какой-то контроль. И после этого говорить, какие журналисты к нам заходят. Поскольку сейчас начальник находится на больничном, то произошел такой эксцесс, когда она не спустилась, не проконтролировала, а охранники, не получив соответствующую информацию, просто никого не пускали, - рассказал Андрей Волков.

Он пообещал не допустить больше таких ситуаций.

— Чтобы такое больше не происходило, мы назначим какого-то специалиста, который будет спускаться к охране и пропускать журналистов. Потому что ситуация достаточно абсурдная, подтвердить наличие трудовых отношений в том или ином информационном агентстве, журналистский статус невозможно. И такая ситуация: человек берет какой-то «документ» - картонку, пишет, что он журналист какого-либо издания, приходит с ней и показывает охраннику. Охранник не понимает этого - он видит, что журналист и нужно пропускать, и он заходит. После этого происходят такие ситуации, когда срывается работа. И такие люди, которые не имеют никакого отношения к журналистики, никакого такта и этики, они сводят наше нормальное взаимодействие в такое русло. Мы приносим извинения перед журналистами, которых не пускали. Обещаем такую нашу неконструктивную работу исправить, - сказал Андрей Волков.

Он добавил, что в горсовете разработают внутренний регламент работы со СМИ, чтобы не допускать на заседания совета «псевдожурналистов» и избегать подобных инцидентов.

— Возможно, мы разработаем какой-то внутренний документ, который будет касаться регламента работы со СМИ. Аккредитацию мы не собираемся вводить, но нужно как-то взаимодействовать, потому что трудно понимать, где реальные СМИ, а где просто «прикрываются» журналистской корочкой и приходят осуществлять какие-то свои действия, не связанные с журналистикой, - сказал Андрей Волков.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии горсовета Николаева глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой гарантировать, чтобы впредь не было ситуаций, когда СМИ не пускают в сессионный зал. На это городской голова заявил, что журналистов никто не звал на сегодняшнее заседание, и посоветовал смотреть онлайн-трансляцию.