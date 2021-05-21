Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала постановление о признании ХАМАС террористической организацией. В настоящее время к проекту постановления присоединились еще 15 депутатов.

Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

Она напомнила украинцам, что ХАМАС — радикальная исламская террористическая организация, «целью которой является уничтожение Израиля».

— За эти годы ХАМАС совершил обстрелы Израиля тысячами ракет и осуществил сотни взрывов смертников, а также другие вооруженные нападения, которые убили и ранили тысячи невинных людей, — написала Ольга Василевская-Смаглюк.

Аргументируя свою позицию, Ольга Василевская-Смаглюк добавила, что на данный момент на Ближнем Востоке постепенно «стирается грань между терроризмом и политикой», что может привести к печальным последствиям.

Она также просит своих коллег поддержать ее в этом вопросе.

Отметим, ХАМАС признан террористической организацией Израилем, США, Японией, Новой Зеландией, Колумбией, Венесуэлой, Парагваем, Европейским Союзом, Австралией, Канадой, Великобританией, Иорданией.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.