Венгрия заблокировала новое соглашение Евросоюза о торговле и развитии со странами Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов.

Об этом сообщает U.S. News&World Report.

Такое решение министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил тем, что реализация этого соглашения повлечет наплыв мигрантов в ЕС.

— Нет нужды в новых миграционных волнах, особенно сейчас, — сказал Петер Сийярто в видеоролике, размещенном в Facebook.

Отмечается, что отказ Будапешта ратифицировать соглашение с 79 странами, которое было согласовано участниками переговоров ЕС в декабре, поставит под угрозу многолетнюю работу по обновлению Котонусского соглашения 12-летней давности и дополнению ее новыми положениями по климату, правам человека и миграции

Новый договор, получивший название «Пост-Котону», должен быть ратифицирован всеми 27 странами ЕС. Кроме торговли и помощи, он предусматривал способы возвращения мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища в Евросоюзе отклонили.

Котонусское соглашение регулирует отношения между ЕС и странами Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов.

Напомним, Венгрия планирует отказаться от использования угля для производства электроэнергии к 2025 году. Раньше цифры были менее оптимистичными — до 2030 года.

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