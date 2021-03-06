Венгрия планирует отказаться от использования угля для производства электроэнергии к 2025 году. Раньше цифры были менее оптимистичными - до 2030 года.

О переходе энергосферы на новые типы топлива сообщает Euractiv.

Последняя угольная электростанция приостановит работу в 2025 году.

— Наш план состоит в том, чтобы к 2030 году выработать электроэнергию с нулевым выбросом углерода, — заявил госсекретарь Аттила Штейнер.

По словам чиновника, Будапешт намерен достичь этого за счет сохранения существующих ядерных генерирующих мощностей и увеличения мощностей солнечной энергии до 6 ГВт - в три раза больше, чем существующие ядерные мощности страны.

— Мы хотели бы поэтапно отказаться от энергоблоков, работающих на буром угле, на нашей последней оставшейся угольной электростанции к 2025 году - электростанции Матра, — расписал планы госсекретарь Венгрии.

По словам Аттилы Штайнера, Венгрия подписала обязательство ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году и «приветствует» планы ЕС по ужесточению климатических целей блока на 2030 год.

Ожидается, что к 2025 году уголь прекратят использовать в шести европейских странах: Франция (2022 год), Португалия (2022 год), Словакия (2023 год), Великобритания (2024 год), Ирландия (2025 год) и Италия (2025 год).

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это нужно, чтобы удержать повышение температуры на уровне не выше 1,5°C.