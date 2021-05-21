Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа, также пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский «Железный купол».

Об этом соообщает Reuters

— Мы продолжаем сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими международными сторонами с целью оказания скорой гуманитарной помощи и обеспечения международной поддержки людей в Газе и ее восстановление. Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково достойны того, чтобы жить безопасно и пользоваться равными свободами, процветанием и демократией, — заявил Джо Байден.

Джо Байден пообещал пополнить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол».

Что касается помощи в восстановлении сектора Газа, ее США будут оказывать в партнерстве с Палестинской администрацией, а не движением ХАМАС, которое Штаты называют террористической организацией.

Президент США заявил, что имел 6 телефонных разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а также общался с Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Кроме того, представители Байдена установили десятки контактов с другими чиновниками в Персидском заливе.

Напомним, Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары