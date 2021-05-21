Авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS планируют возобновить полеты в Израиль. Рейсы в Тель-Авив запланированы на воскресенье, 23 мая.

Об этом сообщают израильские СМИ, пишет РБК-Украина.

Авиакомпании приостановили все полеты в Тель-Авив из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинскими боевиками. Решение о возобновлении полетов принято в связи с вступлением в силу режима прекращения огня между сторонами.

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня. При этом обе стороны заявили о готовности к любому развитию событий.