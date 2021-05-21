Россия пытается расширить свое влияние и взять под контроль Румынскую православную церковь, продвинув в Священный Синод лиц с пророссийскими взглядами.

Об этом сообщает EVZ.

Россия заинтересована в контроле на Румынской православной церковью, потому что она играет значительную роль в религиозном мире Восточной Европы.

— Это не первый случай, когда этот вопрос поднимается, так как усилия России находятся под пристальным наблюдением. Особенно в контексте все более агрессивной риторики кремлевского лидера, — отмечают журналисты.

Священный Синод состоит из Патриарха в качестве президента и всех действующих митрополитов, архиепископов, епархиальных епископов, викариев-епископов. В отсутствие Патриарха председателем Священного Синода является митрополит Молдавский и Буковинский, а в его отсутствие — митрополит Трансильвании.

Священный Синод Румынской православной церкви созывается один раз в год, между сессиями существует Постоянный Синод, состоящий из Патриарха в качестве Президента и действующих митрополитов в качестве членов. В отсутствие Патриарха на заседаниях Синода председательствует один из митрополитов в указанном выше порядке.

Архиепископ Томисский с проросийскими взглядами опубликовал письмо и прпросил о возведении в сан митрополии. Запрос был отклонен с подписью Патриарха Даниила.

Таким образом глава церкви Даниил пытается снизить влияние пророссийских кандидатов, отказываясь возводить их в сан митрополита.

— Письмо Патриарха следует рассматривать как новую «платформу», которая направлена на то, чтобы разбить мечту о расширении Большого Брата с Востока, — пишут журналисты.

Напомним, премьер-министр страны Флорин Кыцу призвал церковь к более широкому участию в пропаганде кампании вакцинации, по его словам, такая помощь особенно пригодится в сельской местности.