Департамент энергоэффективности Николаева отказался от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами.

Об этом рассказал руководитель департамента Денис Денисенко во время своей пресс-конференции в пятницу, 21 мая, передает корреспондент НикВести.

По словам Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.

— Мы принципиально выступаем против того, чтобы продолжать практику бесплатной замены окон в многоэтажных домах. Часть программы «Теплый Николаев» по замене окон, я считаю, что она неправильна, и продолжать объекты делать в этом направлении мы не планируем. Это не только наша позиция, но и позиция городского головы, — сказал он.

Денис Денисенко

Директор департамента упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.

— На самом деле, мы считаем, что жители многоквартирных домов должны нести личную ответственность за свое имущество, это их имущество. И город не должен по каким-то непрозрачным процедурам определять те или иные дома и менять в них окна, а в других не менять. Мы работаем по программам софинансирования и считаем, что именно программы софинансирования должны масштабироваться. Город может помогать домам, в которых есть ОСМБ, но тем, которые идут на софинансирование, — добавил он.

Напомним, что автором проекта «Теплый дом» и идеи бесплатной замены окон был депутат прошлого созыва от «Оппоблока» Игорь Дятлов.

В ноябре 2019 года в Николаеве компания «Прайм Девелопмент» по заказу Департамента энергоэффективности горсовета установила металлопластиковые окна в одном из домов в Ингульском районе, оставив дыры и щели в стене.

Также сообщалось, что в Николаеве за счет бюджета заменили окна в многоэтажке и расклеили наклейки: «Проект Игоря Дятлова «Теплый дом».

А жительница Николаева Мила Юрченко пожаловалась, что после замены окон по городской программе «Теплый дом» рабочие «варварским способом» сняли почтовые ящики и теперь установить их обратно невозможно.

Напомним, следственное управление Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве проводило расследование возможных фактов растраты бюджета Департаментом энергетики мэрии Николаева при выполнении работ по реконструкции с термосанацией школ, детских садов, жилых домов в городе.