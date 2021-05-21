Дмитрий Лазарев, заместитель Николаевского городского головы, который отвечает за инновации в мэрии, заверил, что сегодня департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий не является политическим проектом.

Его мнение прозвучало в пятницу, 21 мая, в ходе пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

— Действительно, раньше была ассоциация того, что это был политический проект. Сейчас хочу подчеркнуть, что департамент энергоэффективности – не политический, а сервисный проект. Он направлен на помощь общине с привлечением финансирования из бюджетов города, государства, а также инвестиционным финансированием, - сказал Дмитрий Лазарев.

Руководитель департамента Денис Денисенко также признал, что его ведомство имеет негативный имидж.

— Часто департамент оценивали, как политический инструмент, смотрели на него, как на PR-инструмент. Мы хотим, чтобы эта практика закончилась. Мы видим себя полноценной составляющей городской команды, а не отдельной составляющей. Негативный имидж даже в здании горсовета. Сложились негативные отношения с юридическим департаментом, с финансовым департаментом. Меня это не устраивает. Это вредит работе, это неправильно. Мы сейчас налаживаем отношения, - сказал Денис Денисенко.

Мэр Николаева Александр Сенкевич дал Денису Денисенко испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Также директор департамента энергетики Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.