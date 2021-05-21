Отмена санкций против российского проекта «Северный поток-2» является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Петр Порошенко, сообщила пресс-служба «Евросолидарности».

Он назвал Обращение Верховной Рады Украины в Палату представителей и Сенат Конгресса США о продлении санкций против «Северного потока-2» «очень своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности».

— Пять лет наша команда держала оборону против строительства «Северного потока-2» - Верховная Рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии. Мы видим огромную опасность в том, что принцип «ничего об Украине без Украины» был незыблемым - а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины, - предостерегает Петр Порошенко.

— Снятие санкций с «Северного потока-2» - это приглашение Путина к агрессии против нашего государства, это превращение Украины из важнейшего для Европы партнера по энергетической безопасности к обычному импортеру, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах. Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних раздоров. Я твердо убежден, что наше обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, в Европейский парламент, к лидерам стран Европейского Союза еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий, - резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему строительства «Северного потока 2».