Компания проводит переговоры с тремя вероятными иностранными закупщиками запчастей для вертолетов.

Как передает Defense Express, такое заявление сделал начальник «МоторСич»‎ Вячеслав Богуслаев.

По словам директора стратегического предприятия, завод разрабатывает новые типы вертолетов.

— С тремя государствами подписаны контракты на этот вид лопастей. С тремя высокоразвитыми государствами. Там, где эксплуатируются эти вертолеты. Более того, мы переходим на следующий тип вертолетов, -— отметил президент запорожского предприятия.

Однако приоритет в ближайший год будет у машин армейской авиации Вооруженных сил Украины, которая требует как минимум двух десятков комплектов новых лопастей.

— Вообще нам нужно несколько десятков комплектов. Потому что в настоящее время ударные вертолеты Ми-24 они вообще не имеют лопастей, — отметил во время церемонии на «Мотор Сич»‎ Министр обороны Украины Андрей Таран.

Напомним, вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.