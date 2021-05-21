Компания проводит переговоры с тремя вероятными иностранными закупщиками запчастей для вертолетов.
Как передает Defense Express, такое заявление сделал начальник «МоторСич» Вячеслав Богуслаев.
По словам директора стратегического предприятия, завод разрабатывает новые типы вертолетов.
— С тремя государствами подписаны контракты на этот вид лопастей. С тремя высокоразвитыми государствами. Там, где эксплуатируются эти вертолеты. Более того, мы переходим на следующий тип вертолетов, -— отметил президент запорожского предприятия.
Однако приоритет в ближайший год будет у машин армейской авиации Вооруженных сил Украины, которая требует как минимум двух десятков комплектов новых лопастей.
— Вообще нам нужно несколько десятков комплектов. Потому что в настоящее время ударные вертолеты Ми-24 они вообще не имеют лопастей, — отметил во время церемонии на «Мотор Сич» Министр обороны Украины Андрей Таран.
Напомним, вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.
Компания проводит переговоры с тремя вероятными иностранными закупщиками запчастей для вертолетов.
Как передает Defense Express, такое заявление сделал начальник «МоторСич» Вячеслав Богуслаев.
По словам директора стратегического предприятия, завод разрабатывает новые типы вертолетов.
— С тремя государствами подписаны контракты на этот вид лопастей. С тремя высокоразвитыми государствами. Там, где эксплуатируются эти вертолеты. Более того, мы переходим на следующий тип вертолетов, -— отметил президент запорожского предприятия.
Однако приоритет в ближайший год будет у машин армейской авиации Вооруженных сил Украины, которая требует как минимум двух десятков комплектов новых лопастей.
— Вообще нам нужно несколько десятков комплектов. Потому что в настоящее время ударные вертолеты Ми-24 они вообще не имеют лопастей, — отметил во время церемонии на «Мотор Сич» Министр обороны Украины Андрей Таран.
Напомним, вооруженные силы США заказали грузовики КрАЗ производства Кременчуцкого автомобилестроительного завода, контракт подписали на три года.