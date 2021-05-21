Вице-мэр Дмитрий Лазарев высказался позитивно в адрес бывшего заместителя мэра Александра Омельчука, а его коллега Денис Денисенко негативно оценил работу Департамента энергитики во времена, когда Александр Омельчук его возглавлял.

Об этом речь шла в пятницу, 21 мая, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

— Я считаю, Александр Омельчук однозначно профессионал своего дела, специалист. Я рад, что сейчас он продолжает заниматься той сферой, которой занимался и раньше, но в другой организации и на другой должности. Не в моих принципах давать кому-то оценку, оценку уже давали николаевцы на избирательных участках и будут такую же оценку давать нам в завершении этой каденции. Наша задача — не оценивать, наша задача — брать лучшее, приумножать, — считает Дмитрий Лазарев.

При этом, несколькими минутами ранее вице-мэр отмечал, что во времена кураторства Александром Омельчуком департамент ассоциировался с политическим проектом. Из-за этого, по мнению его коллеги Дениса Денисенко, ведомство теперь имеет негативный имидж.

— Часто департамент оценивали, как политический инструмент, смотрели на него, как на PR-инструмент. Мы хотим, чтобы эта практика закончилась. Мы видим себя полноценной составляющей городской команды. Сложились негативные отношения с юридическим департаментом, с финансовым департаментом. Меня это не устраивает. Это вредит работе, это неправильно. Мы сейчас налаживаем отношения, — озвучил свое мнение руководитель департамента.

Однако после этого Денис Денисенко отметил, что не подвергал критике работу Александра Омельчука, а просто дал свой личный анализ.

— То, что вы говорите «раскритиковал», я считаю, что это не совсем корректная формулировка. Я проанализировал, дал какие-то свои комментарии. Мне не хотелось бы сгущать краски, — подчеркнул Денис Денисенко.

Дмитрий Лазарев поддержал своего коллегу и добавил, что считает неправильным оценивать вклад сотрудников департамента, так как у каждого из них разные мнения на этот счет.

— У каждого из нас свой взгляд на модель работы, на модель управленческую и так далее. У каждого свои черты характера, поэтому давать оценку — это в корне неправильно и деструктивно с точки зрения той команды, которую мы сохранили в численности порядка 80%. Каждый из нас должен понимать, что все мы на своих должностях временно, — сказал Дмитрий Лазарев.

Напомним, Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», главой фракции которого был Игорь Дятлов.

На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителем его избирательного штаба.

В 2018 году НикВести писали, что в подъезде одной из многоэтажек Николаева заменили окна за счет бюджета и расклеили наклейки: «Проект Игоря Дятлова «Теплый дом».