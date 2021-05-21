Руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Денис Денисенко, говоривший о своем назначении как результате коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете, признал, что не принимал участие в переговорах.

Об этом речь шла в пятницу, 21 мая, в ходе пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что решение принималось на уровне глав фракций с городским головой Александром Сенкевичем.

— Суть договоренностей в том, что в Николаевском горсовете есть большинство, которое систематически голосует за определенные решения. Вы знаете, что некоторые вопросы, которые годами не принимались, они принимаются. Совет работает достаточно стабильно. Суть договоренностей в том, что есть большинство. Я, естественно, в них не участвовал. Кто в них входил? Я думаю, что это были переговоры на уровне глав фракций с городским головой. Были определенные зоны ответственности, мне предложили заняться этим направлением, мне было интересно. Наверное, я был объектом этих договоренностей, - указал Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Мэр Николаева Александр Сенкевич дал Денису Денисенко испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Также директор департамента энергетики Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.