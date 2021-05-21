МВД Беларуси предложило приравнять БЧБ-флаг к нацистской символике и запретить его использование на территории страны. Начиная с августа 2020 этот флаг стал знаменем протеста.

Об этом сообщил замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Михаил Бедункевич.

Национальную символику силовик обозвал «предательской».

— Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей. Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации, — заверил Михаил Бедункевич.

Силовик утверждает, что национальный символ суверенной Беларуси бело-красно-белый флаг разрешат оставить в кино, показ же его в публичной сфере может стать основанием для уголовного преследования.

— Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст. Использовать в своих целях эти идеологические нацистские моменты мы не позволим. Мы будем бороться. У нас все для этого есть, — рассказал служащий МВД.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране.