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Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране.
Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
По ее словам, ведомство получило обращение от более сотни граждан с просьбой зачислить бело-красно-белый флаг к экстремистской символике и запретить его публичную демонстрацию.
В сюжете говорится, что этот флаг «в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле». Представительница Генпрокуратуры говорит, что ее ведомство изучит это обращение.
— С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики, — заявила Анжелика Курчак.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов.
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Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране.
Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
По ее словам, ведомство получило обращение от более сотни граждан с просьбой зачислить бело-красно-белый флаг к экстремистской символике и запретить его публичную демонстрацию.
В сюжете говорится, что этот флаг «в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле». Представительница Генпрокуратуры говорит, что ее ведомство изучит это обращение.
— С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики, — заявила Анжелика Курчак.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов.