Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

По ее словам, ведомство получило обращение от более сотни граждан с просьбой зачислить бело-красно-белый флаг к экстремистской символике и запретить его публичную демонстрацию.

В сюжете говорится, что этот флаг «в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле». Представительница Генпрокуратуры говорит, что ее ведомство изучит это обращение.

— С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и другой символики, — заявила Анжелика Курчак.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов.