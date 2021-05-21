Биньямин Нетаньяху подвел итоги 11-дневной эскалации с радикалами из сектора Газа, заявив о нанесении большого урона ХАМАС.

Об этом пишет Корреспондент.

— 11 дней мощнейших ударов по радикалам сектора Газа изменили баланс сил и правила игры... Израиль разрушил километры тоннелей ХАМАС, бункеры, командные пункты. Террористам больше негде прятаться, — заявил Биньямин Нетаньяху.

По его словам, за время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов.

— Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире... Мы отбросили ХАМАС на годы назад, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер поблагодарил мировое сообщество за поддержку, в частности президента США Джо Байдена, с которым он провел шесть разговоров за несколько дней.

— Сейчас государство Израиль сильно как никогда, — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Напомним, военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.