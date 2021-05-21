Экс-президент Петр Порошенко положительно отозвался об решении Верховного Суда Украины, которое сняло все обвинения с генерал-майора Виктора Назарова в деле о сбитии Ил-76 в Луганской области. Политик отметил, что теперь наказание должны понести настоящие виновники трагедии — российские наемники и российское политическое руководство.

Об этом он написал в своем Facebook.

Бывший президент отметил, что дело против генерала Назарова было шито белыми нитками, настоящий виновник гибели бойцов — Владимир Путин.

— С самого начала, как мы и утверждали, было совершенно ясно, что дело не имеет под собой никаких оснований, потому что главный виновник гибели самолета — Путин. Ведь именно он ведет войну против Украины. А российская пропаганда и отравленные ею уже 7 лет пытаются переложить на генерала Назарова ответственность, — заявил Петр Порошенко.

Политик подчеркнул, что вместо наказания украинских защитников нужно работать над тем, чтобы недопускать подобные катастрофы.

— Вместо преследования украинских военных власти лучше сосредоточиться на том, чтобы подобные трагедии не повторились. Для этого нужно укреплять национальную безопасность и предотвращать утечки секретной информации из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому «Европейская Солидарность» продолжает настаивать на создании ВСК по делу «вагнеровцев», — отметил Петр Порошенко.

Ранее НикВести сообщали, что кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил все предыдущие судебные постановления касательно вины генерала Виктора Назарова в сбитии Ил-76 российскими наемниками из ЧВК Вагнера. Уголовное дело закрыто.