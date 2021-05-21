Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева просит объяснений от Министерства культуры и информационной политики ввиду непопадания Николаевской астрономической обсерватории в список объектов «Большой реставрации».

В комментарии НикВести она сообщила, что уже подготовила и подала соответствующее депутатское обращение.

В феврале Ирина Аллахвердиева писала в Facebook о том, что обсерватория уже включена в президентскую программу реставрации, но позднее оказалось, что в она отсутствует в перечне, опубликованном на сайте Министерства культуры.

— Отбор объектов проводит экспертный совет, как я и писала ранее. Однако, поскольку речь идет об объекте, который находится в родной для меня Николаевской области, этот вопрос на моем личном контроле. Я уже обратилась с депутатским обращением, где прошу объяснить, по каким критериям объект был исключен из программы? Как только получу официальный ответ, буду решать как действовать в дальнейшем. Обязательно публично проинформирую о результатах, - ответила Ирина Аллахвердиева.

Ранее заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров сообщил, что документы по обсерватории подали в Минкульт в середине апреля, поэтому заявку пока еще не рассмотрели. При этом чиновник рассказал о предварительных подтверждениях того, что она будет включена в программу.





На вопрос журналиста, будет ли парламентарий добиваться ответственности и наказания чиновников в случае, если окажется, что с подготовкой документов по обсерватории были допущены задержки, Ирина Аллахвердиева ответила, что для нее главное результат, а не поиск виновных.

— Для меня лично и, уверена, для жителей Николаевщины, главное результат. Я считаю конструктивным действовать в рамках своих полномочий, искать инструменты достижения результата, а не заниматься поиском виновных, - сообщила Ирина Аллахвердиева.

Ранее сообщалось, что памятник истории и архитектуры «Офицерское собрание», известный также как «Дом офицеров флота» в Николаеве также не включат в «Большую реставрацию», хотя это обещал Владимир Зеленский и лично контролировал Давид Арахамия.