Народный депутат Александр Пасечный обговорил вопрос отбора Николаевской астрономической обсерватории в программу «Большой Реставрации».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эту тему Александр Пасечный поднял в ходе встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко.

— Есть полное понимание и поддержка министра о необходимости реставрации этого объекта. Сейчас Николаевская ОГА уже делает определенные шаги для изготовления проектно-сметной документации реставрации обсерватории. По этому вопросу я недавно встречался с Министром образования и науки Украины, — рассказал нардеп.

Он сообщил, что на сегодняшний день к участию в отборе допускаются проекты только государственной формы собственности, и обсерватория это единственный объект в области, который отвечает таким критериям отбора в рамках программы «Большая Реставрация».

— Однако, сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление Кабинета Министров и изменений в Бюджетный кодекс с целью увеличения перечня работ, объектов и возможности отбора проектов коммунальной формой собственности. Такой важный шаг к спасению и сохранению нашего наследия позволит включить в программу такие значимые объекты как Дом офицеров флота, Николаевский академический художественный русский драматический театр и ряд других, — добавил Александр Пасечный.

Ранее сообщалось, что народный депутат от Николаевщины хочет создать Центр реабилитации ветеранов Южного региона на базе Николаевского областного госпиталя ветеранов.