Народный депутат Александр Пасечный обговорил вопрос отбора Николаевской астрономической обсерватории в программу «Большой Реставрации».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Эту тему Александр Пасечный поднял в ходе встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко.
— Есть полное понимание и поддержка министра о необходимости реставрации этого объекта. Сейчас Николаевская ОГА уже делает определенные шаги для изготовления проектно-сметной документации реставрации обсерватории. По этому вопросу я недавно встречался с Министром образования и науки Украины, — рассказал нардеп.
Он сообщил, что на сегодняшний день к участию в отборе допускаются проекты только государственной формы собственности, и обсерватория это единственный объект в области, который отвечает таким критериям отбора в рамках программы «Большая Реставрация».
— Однако, сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление Кабинета Министров и изменений в Бюджетный кодекс с целью увеличения перечня работ, объектов и возможности отбора проектов коммунальной формой собственности. Такой важный шаг к спасению и сохранению нашего наследия позволит включить в программу такие значимые объекты как Дом офицеров флота, Николаевский академический художественный русский драматический театр и ряд других, — добавил Александр Пасечный.
Ранее сообщалось, что народный депутат от Николаевщины хочет создать Центр реабилитации ветеранов Южного региона на базе Николаевского областного госпиталя ветеранов.
Народный депутат Александр Пасечный обговорил вопрос отбора Николаевской астрономической обсерватории в программу «Большой Реставрации».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Эту тему Александр Пасечный поднял в ходе встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко.
— Есть полное понимание и поддержка министра о необходимости реставрации этого объекта. Сейчас Николаевская ОГА уже делает определенные шаги для изготовления проектно-сметной документации реставрации обсерватории. По этому вопросу я недавно встречался с Министром образования и науки Украины, — рассказал нардеп.
Он сообщил, что на сегодняшний день к участию в отборе допускаются проекты только государственной формы собственности, и обсерватория это единственный объект в области, который отвечает таким критериям отбора в рамках программы «Большая Реставрация».
— Однако, сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление Кабинета Министров и изменений в Бюджетный кодекс с целью увеличения перечня работ, объектов и возможности отбора проектов коммунальной формой собственности. Такой важный шаг к спасению и сохранению нашего наследия позволит включить в программу такие значимые объекты как Дом офицеров флота, Николаевский академический художественный русский драматический театр и ряд других, — добавил Александр Пасечный.
Ранее сообщалось, что народный депутат от Николаевщины хочет создать Центр реабилитации ветеранов Южного региона на базе Николаевского областного госпиталя ветеранов.