Фото заимствовано на oryxspioenkop.com / боевик ХАМАС

Бригады ХАМАС обзавелись севернокорейским оружием, в том числе ПТУР Bulsae-2 и F7, которое они использовали для убийства еврейских солдатов.

Об этом сообщает военный портал Oryx, специализирующийся на военных системах Северной Кореи.

Севернокорейские поставки ХАМАС подтверждаются случаем в декабре 2009 года, когда северокорейская партия оружия на борту грузового самолета Ил-76 была обнаружена и изъята властями Таиланда сразу после приземления в Бангкоке. Груз, который был помечен как буровое оборудование весом 35 тонн, содержал ракеты, зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), взрывчатые вещества, реактивные гранаты и другое вооружение. Вторая партия была конфискована в Объединенных Арабских Эмиратах несколькими месяцами ранее.

Находящайся под международными санкциями Северная Корея продавала баллистические ракеты и даже ядерные технологии в Египет, Сирию, Иран и Мьянму. Это приклекает внимание других стран в регионе. При этом список потенциальных клиентов КНДР постоянно снижается, что делает более вероятными взаимодействие КНДР с террористическими организациями. Если Северная Корея получит возможность заключить новую сделку с ХАМАС при посредничестве Ирана, то она не будет упущена.

Для ХАМАС польза от северокорейских ПТУР и реактивных выстрелов будет сохраняться только до тех пор, пока хватит человеческого ресурса. С каждым днем военных действий количество подготовленных бойцов снижается.

Поскольку маршруты контрабанды оружия постоянно развиваются, а Иран в настоящее время производит ПТУРы нескольких категорий, которые он был готов экспортировать марионеточным силам в Йемене и Ираке, вероятно, что следующие партии ПТУР и РПГ, которые дойдут до Газы, будут состоять уже из иранских образцов. Они могут включать ПТУР Dehlavieh (копия 9M133 Kornet), а также упрощенные иранские копии РПГ-29, специально разработанные для использования с прокси-силами.

Напомним, члены террористического движения ХАМАС выпустили противотанковую ракету по бронемашине ЦАХАЛ — 1 израильский военный погиб.