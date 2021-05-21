Депутат от «Нашего края» Андрей Турица предложил убрать из Регламента городского совета Николаева пункт, который разрешает создавать фракции в составе минимум четырех депутатов.

Об этом он сказал во время заседания горсовета в пятницу, 21 мая, передает корреспондент НикВести.

Депутат предложил внести изменения в Регламент, убрав пункт о том, что фракцию в горсовете могут составлять от 4 депутатов. По его словам, в конце прошлого года, когда разрабатывался Регламент, представители политсилы просили комиссию убрать этот пункт, но к ним не прислушались.

Андрей Турица

— Согласно пункту 1 статьи 26 закона «О местном самоуправлении», депутатские группы могут состоять из пяти депутатов. В статье 27 о депутатских фракциях не предусмотрено количество депутатов. В связи с этим считаю статью 6 п. 2 Регламента Николаевского городского совета по поводу количественного состава таким, что противоречит закону и прошу исключить его из Регламента, — сказал Андрей Турица.

Он сказал, что на собрании части депутатов горсовета, избранных от партии «Наш край», было принято решение о создании фракции. Депутат Максим Невенчанный выступил против такой инициативы.

— Сейчас нам предлагают внутрипартийные вопросы четырех человек решать целым сессионным залом, отвлекать горожан. Ну какая нам разница, будет ли фракция у партии из 4 человек или они будут голосовать, не имея фракции? Это как-то влияет на жизнь города? Почему выбирается по количеству самой маленькой фракции. Если они могут объединиться — хорошо, не могут, пусть определяются — примыкают к каким-то другим фракциям. Я думаю, что и БПП, и «ОПЗЖ», и «Слуги народа», «Пропозицiя» включат во фракцию любого человека, который будет иметь идеологические убеждения, — сказал Максим Невенчанный.

Отметим, что от «Нашего края» в Николаевскй горсовет прошли четыре депутата — Сергей Кантор, Андрей Турица, Анна Норд и Рустамджан Садридинов. Вероятно, Андрей Турица решил создать фракцию без Сергея Кантора и/или Рустама Садрридинова.

Городской голова Александр Сенкевич предложил данный вопрос вынести на рассмотрение комиссий вместе с остальными изменениями в Регламент, которые ранее предлагали депутаты. После этого мэр закрыл сессию.