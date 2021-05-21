Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

— Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей… на первого заместителя главы Евгения Кузькина, - говорится в распоряжении.

Напомним, вчера Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Напомним, 18 мая Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.



