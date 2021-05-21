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Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
— Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей… на первого заместителя главы Евгения Кузькина, - говорится в распоряжении.
Напомним, вчера Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.
Напомним, 18 мая Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.
Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
— Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей… на первого заместителя главы Евгения Кузькина, - говорится в распоряжении.
Напомним, вчера Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.
Напомним, 18 мая Верховная Рада поддержала отставку Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.