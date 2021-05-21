Власти Молдовы приняли решение с 24 мая открыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной и Румынией.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что уже с понедельника движение будет восстановлено и для пассажирского, и для грузового транспорта.

— Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы — КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу, – говорится в сообщении.

В пограничной полиции напомнили, что с марта 2020 года для предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу некоторых КПП на границе с Украиной и Румынией. До сих пор были открыты лишь 33 пункта пропуска из 88.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.