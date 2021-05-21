В Германии под арест посадили обвиняемого в закупке высокотехнологичных компонентов от имени Федеральной службы безопасности России для использования в российской программе разработки ракет.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Подозреваемому инкриминируют контакт гражданином России по имени Сергей К., который, по мнению следствия, был сотрудником ФСБ.

Прокуратура также обладает верифицированными данными, что в марте 2021 Сергей К. также контактировал с главой компании в городе Аугсбург на юге Германии, который был признан виновным в нарушении эмбарго Европейского Союза на продажу оружия России.

Купленные компоненты должны были пойти на разработку российского оружия. Фактически, как сообщает Der Spiegel, они предназначались для государственной компании ОКБ «Новатор», которая производит системы, в том числе баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.

Напомним, суд в Польше взял под стражу сроком на три месяца обвиняемого в шпионаже в пользу России.