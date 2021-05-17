Суд в Польше взял под стражу сроком на три месяца обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства внутренней безопасности.

Согласно данным следствия, 43-летний мужчина собирал сведения, касавшиеся военной структуры Польши и ее отдельных граждан, которые РФ планировала использовать для своей подрывной деятельности.

Обвиняемый был задержан в рамках спецоперации, которая прошла 5 мая. Мужчина уже полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашённой «ЛНР» пустили бронетехнику по кладбищу в оккупированном Перевальске в 40 километрах от Луганска. Танк уничтожил ряд могильных плит и осквернил землю.