Вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров считает, что здание реконструированного шахматного клуба надо передать Николаеву.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Замглавы ОГА считает, что отремонтированное здание клуба можно передавать в коммунальную собственность Николаева, чтобы в дальнейшем горсовет занялся реконструкцией верхней Набережной с учетом единой архитектурной концепции.

— Мое личное мнение, что шахматный клуб, который находится в непосредственной, практически родственной, близости от городского совета, можно спокойно передавать в городскую коммунальную собственность. Чтобы они с учетом полностью архитектурного ансамбля реконструкции Набережной, стали балансодержателями. И соблюдали архитектурный стиль, связанный с ротондой, которую тоже надо сделать на должном уровне и так далее, — сказал Юрий Гранатуров.

Он не стал подробно оценивать результат реконструкции.

— Я не хочу давать оценку строителям, проекту. Ну, блекло, — резюмировал он.

Напомним, 26 апреля журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ. Затянувшийся ремонт оправдали сложностями фундамента.

Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».

При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.

В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.

В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.

В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.

В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.

При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.