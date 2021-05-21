Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против «воров в законе» и уголовных авторитетов.
Указ №203/2021 от 21 мая опубликован на официальном сайте главы государства. Контроль за выполнением президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Этим указом продлеваются на три года санкции, введенные указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2018 года, а также другими указами Владимира Зеленского в 2019 и 2020 годах.
В актуальную версию санкционного списка включены 674 физических и 138 юридических лиц.
Среди них крупные российские пропагандистские СМИ («Первый канал», «Звезда», «Рен ТВ» и другие), российские платежные системы (Webmoney, Paymaster) и IT-компании («Яндекс», «Лаборатория Касперского», «1С», «Доктор Веб»), главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и другие.
Санкции против 557 «воров в законе» 111 иностранных «уголовных авторитетов» вводятся бессрочно.
Они предусматривают следующие меры:
Напомним, при разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек».
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против «воров в законе» и уголовных авторитетов.
Указ №203/2021 от 21 мая опубликован на официальном сайте главы государства. Контроль за выполнением президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Этим указом продлеваются на три года санкции, введенные указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2018 года, а также другими указами Владимира Зеленского в 2019 и 2020 годах.
В актуальную версию санкционного списка включены 674 физических и 138 юридических лиц.
Среди них крупные российские пропагандистские СМИ («Первый канал», «Звезда», «Рен ТВ» и другие), российские платежные системы (Webmoney, Paymaster) и IT-компании («Яндекс», «Лаборатория Касперского», «1С», «Доктор Веб»), главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и другие.
Санкции против 557 «воров в законе» 111 иностранных «уголовных авторитетов» вводятся бессрочно.
Они предусматривают следующие меры:
Напомним, при разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек».