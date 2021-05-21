Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против «воров в законе» и уголовных авторитетов.

Указ №203/2021 от 21 мая опубликован на официальном сайте главы государства. Контроль за выполнением президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Этим указом продлеваются на три года санкции, введенные указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2018 года, а также другими указами Владимира Зеленского в 2019 и 2020 годах.

В актуальную версию санкционного списка включены 674 физических и 138 юридических лиц.

Среди них крупные российские пропагандистские СМИ («Первый канал», «Звезда», «Рен ТВ» и другие), российские платежные системы (Webmoney, Paymaster) и IT-компании («Яндекс», «Лаборатория Касперского», «1С», «Доктор Веб»), главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и другие.

Санкции против 557 «воров в законе» 111 иностранных «уголовных авторитетов» вводятся бессрочно.

Они предусматривают следующие меры:

Блокировка активов.

Запрет на въезд в Украину.

Отказ в предоставлении или отмена визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию.

Отказ в продлении срока пребывания в Украине.

Невозможность приобретения ими гражданства Украины.

Принудительное выдворение.

Напомним, при разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек».