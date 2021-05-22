Прошедшее в пятницу внеочередное заседание Кабинета министров Украины приняло постановление 504 от 21 мая 2021 года, которым было переименовано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Об этом говорится на сайте Правительства.

1. Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Минэкономики.

2. Министерству экономики в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров Украины дать предложения о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления.

Напомним, Кабмин планирует продолжить сотрудничество с набсоветом «Нафтогаза» до нового конкурса.