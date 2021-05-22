Во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможку авто можно будет осуществить с помощью «Дії» – глава Кабмина идею поддержал.

Об этом премьер сообщил в своем Telegram.

Так, на совещании с «Офисом простых решений и результатов», Минцифрой и Минфином был рассмотрены проект, предлагающий сделать возможным растаможку автомобилей через портал или приложение «Дія».

— Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции — станет толчком к реформе таможни, — прокомментировал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и представить окончательные предложения к указанному проекту.

Ранее премьер-министр сообщил, что началась подготовка прививочных центров для людей, вставших в очередь на иммунизацию в приложении «Дія».